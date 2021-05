Barbara D'Urso e Zangrillo, "sotto casa...". Paparazzata da record e super-gossip, occhio a questa foto

13 maggio 2021 a

Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo stanno insieme? Da qualche mese in gran segreto la d'Urso avrebbe questa nuova relazione. Il settimanale Oggi è riuscito ad avere delle foto dei due insieme. La coppia è stata beccata insieme in occasione del compleanno di lei. Difatti Barbara d’Urso ha voluto festeggiare questo evento con pochissimi intimi, tra i quali proprio il suo dolce assicuratore: “Per la prima volta in assoluto lui e lei spuntano insieme… Lei festeggia il compleanno solo con pochi intimi, e lui ne fa parte…”, segnala il settimanale Oggi.

La d’Urso ha festeggiato il compleanno anche il giorno dopo. In quella occasione era una vera e propria festa con vari amici, ma di Francesco Zangrillo neppure l’ombra. Ma Oggi ha sorpreso quest’ultimo raggiungere sotto casa Barbara d’Urso il giorno successivo a questo party (domenica scorsa subito dopo la diretta di Domenica Live): “Lui rispunta da solo la domenica scorsa, proprio a casa di lei, quando la presentatrice rientra da Cologno dopo la conduzione di Domenica Live…”, scrive Oggi.

Intanto si continua parlare di presunta chiusura di Domenica Live. Secondo Oggi però non tutto il male viene per nuocere: la d’Urso non più così impegnata in Tv avrebbe maggior tempo da dedicare alla sua vita privata: “Francesco Zangrillo in una stagione libera da impegni cadrebbe a fagiolo perché, insieme, potrebbero sperimentare come funziona la liaison…”, sottolinea il settimanale protagonista dello scoop con le foto della coppia che da qualche mese si frequenta, ma che non era ancora uscita allo scoperto.

