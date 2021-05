Chiara Ferragni, il costumino "solo in verde"? Quanto costa, sgomento tra i seguaci: eccolo

14 maggio 2021 a

Chiara Ferragni ha lanciato una nuova linea di costumi. E lo ha fatto ovviamente nelle sue stories di Instagram, che sono una vetrina migliore di quelle fisiche grazie ai milioni di follower che ha saputo coltivare nel corso degli anni. Nonostante sia da poco diventata mamma per la seconda volta, l’imprenditrice digitale continua a portare avanti il suo lavoro e a lanciare nuovi pezzi della Chiara Ferragni Collection.

L’ultimo è appunto un bikini a fiori dal taglio glamour che viene descritto così sul sito ufficiale: “Costume da bagno incrociato con schiena scoperta. Stampa floreale. Made in Italy. La composizione è 80% poliammide e 20% elastan”. Ma qual è il prezzo? Per alcuni si tratta di una nota dolente, per altri invece di una sorpresa considerando quanto vale generalmente il marchio Ferragni. Il costume a fiori parte da un prezzo di 150 euro ed è disponibile solo in verde. “Non ci credo, bellissimo”, hanno commentato diverse fan della Ferragni, che evidentemente ritengono il costo accessibile.

Di certo non è basso e alla portata di tutti, ma non è neanche astronomico, anche se ovviamente non manca mai chi ritiene che un costume da 150 euro sia uno schiaffo alla miseria, soprattutto in un momento storico del genere. Ma d’altronde non c’è nessun obbligo di acquisto, ognuno è libero di fare ciò che vuole. “Innamorata di questo pezzo della collezione”, ha dichiarato la Ferragni. Si sente già odore di sold out.

