Alfonso Signorini, indiscrezioni sul prossimo GfVip: colpo stellare, è già un trionfo?

Alfonso Signorini si è messo al lavoro da tempo. Il suo prossimo Grande Fratello Vip sta per nascere dopo il successo dell’ultima edizione dei record (durata 6 mesi). Il direttore di Chi ha detto che i nuovi concorrenti non deluderanno le aspettative e si respira l’aria del colpaccio vero e proprio. Sembra che il conduttore abbia messo gli occhi su Gabriel Garko, che è stato uno dei super ospiti del programma di Canale 5 con il coming out che ha lasciato tutti senza fiato.

Signorini vorrebbe nel cast anche Anna Oxa e Barbara Bouchet. Ma resta tutto legato ad ipotesi. Nulla di più. Di certo al momento non c’è nulla. Sicuramente, il direttore di Chi sta procedendo ai casting o, quanto meno, alle telefonate per sondare il terreno garantendo che ci possano essere personaggi di spicco nella prossima edizione. Sono tanti, poi, i vipponi che si sono candidati. Alcuni mesi fa, ad esempio, è toccato ad Attilio Romita (ex volto del tg1, oggi in pensione) fare un appello a Signorini nel corso di un’intervista rilasciata a Chi.

Riuscirà a tornare in tv con un reality? E insieme a lui tanti altri. Ma l’altro nodo da sciogliere resta legato agli opinionisti. Sembra che Pupo e la Elia possano essere “rottamati”. Chi arriverà al loro posto? In pole ci sarebbe Cristiano Malgioglio. E con lui? Forse una donna. Chi? Altro interrogativo. Tutto al momento resta sospeso. Nei prossimi mesi il direttore del settimanale più glamour d’Italia sfodererà i primi nomi. Qualcuno ipotizza il ritorno di Tommaso Zorzi, che ha vinto la scorsa edizione. Per lui potrebbe esserci una veste tutta nuova.

