Barbara D'Urso e Zangrillo? Non avete visto niente, foto incendiarie: lo scoop di Oggi, beccati così

Da tempo Barbara d'Urso si proclama single e allontana ogni voce di una sua possibile relazione sentimentale. Il settimanale Oggi l'ha però beccata insieme a un uomo tutto d'un pezzo, che sembrerebbe aver fatto tornare a battere il cuore della regina di Mediaset. Si tratta di Francesco Zangrillo, assicuratore e di recente al centro di gossip che vedevano un suo flirt con Elisabetta Gregoraci, l'ex consorte dell'imprenditore Flavio Briatore. Flirt che Zangrillo ha presto smentito. Le immagini scattate da Oggi provano infatti ben altro: la freccia scoccata dal Zangrillo Cupido, avrebbe infatti colpito la splendida Barbara d'Urso. L'assicuratore sul suo profilo privato di Instagram di dice "da tempo profondamente innamorato", ma senza fare nomi.

Tra smentite, lunghi silenzi e false piste seguite, Oggi è riuscito a trovare la musa ispiratrice di Zangrillo: a parlare ci pensano direttamente le immagini. È il 7 maggio, il compleanno di Maria Carmela, non un giorno casuale e proprio quella sera i due si presentano fianco a fianco. Alla festa sono presenti anche le amiche di Barbara e Francesco è lì con un amico, strategia per sviare le indagini amorose? Di fatto, i due fanno tuttavia rientro a casa della d'Urso. Lo stesso sabato sera, Barbara festeggia in casa insieme a pochi intimi, tra i quali Zangrillo non fa però parte.

Curiosamente, Francesco rispunta domenica sera a casa d'Urso in zona corso Como a Milano, proprio quando la presentatrice era rientrata da Cologno, in seguito alla conduzione di Domenica Live. Le cose per Carmelita non stanno andando benissimo sul versante professionale: La chiusura anticipata di Live-Non è la d'Urso, il talk show della domenica sera, e Domenica Live sono infatti in bilico, visti i risultati non ottimali in quanto a share televisivo. Potrebbe pensarci l'amore a strappare Barbara dallo schermo televisivo dopo anni e anni di conduzioni? Lei ci tiene a precisare che le voci che girano sui suoi programmi sono prive di fondamento: "Bisogna sempre tacere quando si leggono notizie assolutamente false, tanto poi verranno smentite dai fatti" ha affermato la conduttrice.

