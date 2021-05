Dayane Mello, calvario infinito: "Ha il cancro". Dopo la morte del fratello, altra tragedia in famiglia

25 maggio 2021 a

Dopo la morte del giovane fratello Lucas, Dayane Mello si ritrova ad affrontare un nuovo dramma familiare. Come lei stessa ha confessato sui social, sua madre ha scoperto di avere un tumore. "Purtroppo proprio oggi mia mamma ha scoperto di avere il cancro”, ha dichiarato la modella brasiliana ed ex gieffina, che ha aggiunto che la notizia l’ha scossa pesantemente e che spera ora di poter ricucire i rapporti dopo gli attriti del passato. “Vorrei essere davvero in grado di aiutarla”, ha aggiunto ancora la Mello, evidentemente provata.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, poi, ha ringraziato mamma e papà per averle donato la vita. Immediata la reazione dei suoi fan più affezionati. In tanti le hanno espresso vicinanza cercando di darle sostegno per la delicata vicenda relativa alla mamma. La brutta notizia arriva a pochi mesi di distanza dalla scomparsa di un'altra persona molto vicina a Dayane, il fratello Lucas, rimasto vittima di un incidente mortale in Brasile.

La Mello venne a sapere la tragica notizia mentre era ancora nella casa del GfVip, ma in quell'occasione decise di non abbandonare il reality. Anche perché allora, pure se fosse uscita, non avrebbe potuto arrivare facilmente in Brasile, visto che nel Paese di origine il Covid era fuori controllo ed era impossibile accedervi in tempi rapidi. Proprio per tale situazione complicata, la modella scelse di rimanere nella trasmissione, incassando l’affetto e il supporto degli altri inquilini.

