Isola dei famosi, "rischio anoressia". Ilary Blasi travolta, un grosso problema a Mediaset

Francesco Fredella 26 maggio 2021 a

a

a

Questa edizione dell'Isola dei famosi sta facendo parlare tutti. Ed è un vero e proprio problema il dimagrimento dei concorrenti, che sotto gli occhi di tutti perdono chili su chili. Il rischio potrebbe essere legato a problemi di salute per tutti loro, che stanno soffrendo la fame. L'assenza di cibo si fa sentire notevolmente e diversi concorrenti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. Gilles Rocca, in Honduras, ha perso ben 21 chili e circa 15 di altri concorrenti. Gli autori del reality avrebbero aumentato l’ordine di rifocillarli e le dosi di riso per ciascuno dei naufraghi.

"Perché te lo meriti". Elettra Lamborghini mai così feroce: Fariba eliminata e umiliata a tempo record

A tuonare contro l'Isola dei famosi è Nicola Sorrentino, che in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv parla senza freni. Il medico nutrizionista lancia l'allarme: "Pericoloso, in questo modo si rischia l’anoressia". Un vero allarme lanciato senza mezzi termini.

"Tutto fuori! Diglielo, ma con delicatezza". Mossa sbagliata di Valentina Persia, roba da censura in prima serata: la Blasi nel panico | Guarda

Ora, però, i problema tocca i concorrenti che sono ancora in gara- costretti a mangiare solo riso e pesce: alimenti insufficienti per potere mantenere alte le proprie difese immunitarie. Insomma, bisognerebbe fare subito. Fare presto. Sull'argomento interviene anche Alessandro Cecchi Paone, che ha partecipato diversi anni fa all'Isola dei famosi. Lui resta abbastanza sereno e dice, sempre a Nuovo Tv, di non essersi mai lamentato per la mancanza di cibo. Ma è uno dei pochi ex naufraghi a non aver sofferto la fame perché il resto degli ex concorrenti (e la lista sarebbe molto lunga) pare che abbia fatto la scorta di cibo alcune settimane prima della partenza per riuscire a superare un problema così forte come quello legato alla mancanza di cibo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.