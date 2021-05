Uomini e donne, Natalia Paragoni e l'orrore segreto: "Maschi e femmine, perché da ragazzina venivo denigrata"

28 maggio 2021 a

"Da piccola venivo giudicata dalle ragazze": confessione choc di Natalia Paragoni, ex tronista di Uomini e donne, che sta vivendo un momento bellissimo con Andrea Zelletta. Ora la Paragoni ha pubblicato un libro intitolato: La vita secondo Naty’ dove la giovane modella racconta molte sfumature della sua vita.

"Da piccola venivo denigrata perché giocavo con i ragazzi, a loro piaceva stare con me senza malizia, ma le altre ragazze non lo capivano e mi giudicavano. Per me, l’importante era solo sentirmi amata" dice. Poi parla di un momento molto delicato della sua vita, legato ad un aborto (quando rimase incinta di un suo ex fidanzato). "Quando ripenso a quella fase della mia vita vedo una ragazza forse troppo immatura. Quando sono rimasta incinta, di un ragazzo molto più grande di me, mi sono detta 'perché no?!', pur sapendo di non avere accanto l’uomo giusto", scrive la Paragoni nel libro.

Oggi, però, la sua vita è serena. Accanto a Zelletta, fresco di finale al Grande Fratello Vip, sta vivendo un bel momento pieno di serenità. A Uomini e donne Magazine, la rivista tutta dedicata al mondo televisivo di Maria De Filippi, parla anche del possibile matrimonio con Andrea. "Io e Andrea ne parliamo tanto, ma vogliamo aspettare di essere più realizzati, anche se non penso manchi molto", svela la modella. Ed infatti, proprio ieri, a RTL102.5 News Zelletta ha fatto una confessione: "Entro 3 anni penso di sposarla. Tutti invitati". E la notizia ha fatto subito il giro della Rete.

