Caterina Balivo, le foto al naturale in bikini: "E allora?". Orgoglio totale, come non l'avevate mai vista

Caterina Balivo si mostra al naturale. In alcune foto pubblicate sui social, la nota conduttrice si è fatta vedere in costume sulla spiaggia e ha commentato: “Rotolini? Pancetta o panciona, smagliature bianche o rosse? Bacino più largo dopo i parti? E allora?!? W il bikini”. La Balivo insomma si aggiunge a tutti i personaggi più o meno noti che hanno detto basta a corpi stereotipati e immagini finte e ritoccate .

La showgirl ci ha messo la faccia, e il fisico soprattutto, per far riflettere i suoi follower su un tema importante, che è quello del body positivity. Nelle foto in cui appare prima in piedi con un cocktail in mano e poi seduta su una sdraio, la Balivo fa sapere che è del tutto normale avere pelle rilassata o altre imperfezioni.

In questo modo, la conduttrice pone le basi per un rapporto sano con il proprio corpo e cerca di far arrivare il messaggio anche ai più giovani e alle generazioni del futuro. Compresi i suoi figli. La Balivo, infatti, è mamma di Cora, 3 anni, e di Guido Alberto, 9 anni. Il post, neanche a dirlo, ha fatto il pieno di like e commenti in pochi minuti. Tra questi anche l'ex gieffina Samantha De Grenet, che ha scritto: "Una donna quando è bella è bella...chili, non chili, pancia o non pancia..".

