Al Bano, la confessione intima di Loredana Lecciso: "Forse più che mai". Una frecciata a Romina Power?

Uniti più che mai. Non servono altre parole per descrivere quello che Al Bano e Loredana Lecciso stanno vivendo da tempo. Non ci sono trucchi e non ci sono inganni: tutto vero, la loro storia d'amore viaggia ad alti regimi. Ed arriva l'ennesima conferma, dopo quella di Al Bano Carrisi. Stavolta, è la Lecciso in un'intervista a GranHotel a raccontare alcuni particolari inediti al pubblico. “Forse mai come ora lui e io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi. Ed è un dono, primo perché non litighiamo, poi perché questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi è meglio avere una voce sola”, dice la Lecciso.

Recentemente, Carrisi ha festeggiato 78 anni e l'ha fatto proprio insieme a Loredana, Jasmine e Bido (i figlia nati da questo amore ventennale). “Siamo sereni, siamo vivi e in salute”, continua Loredana. Eppure nel giorno del compleanno di Carrisi la Power, sua ex moglie, commette una gaffe che fa il giro della Rete in poco tempo. In pratica, pubblica una foto mano nella mano con Al Bano: si tratta di uno scatto in bianco e nero, targati anni Settanta. E ai fan questo dettaglio non sfugge. Sembrerebbe quasi una caduta di stile. Chissà.

Intanto, in casa Carrisi - nel quartier generale di Cellino - si respira aria di successo per Jasmine, che ha appena "sfornato" Dinamite, il suo secondo singolo. Per lei, da rumors, sarebbe arrivata anche la riconferma a The voice senior su Rai1 sempre con papà Al Bano.

