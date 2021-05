Nicolò Zaniolo, "amicizia" e appuntamento sospetti: ecco chi sarebbe la nuova fiamma da togliere il fiato

Francesco Fredella 31 maggio 2021 a

Vicini? Forse vicinissimi. Ad un passo. E il gossip, il primo di questa estate che è alle porte, diventa rovente. Stavolta, nel calderone della cronaca rosa finisce Nicolò Zaniolo (calciatore della Roma) e Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. Si sussurra di un'amicizia abbastanza sospetta, ma non ci sono prove schiaccianti. E' Il Tempo a raccontare di un appuntamento tra loro due, che sarebbe avvenuto a Rapallo (proprio nello stesso hotel). Una strana coincidenza?

La bionda modella e influencer si trova in Liguria insieme all’amica e collega Taylor Mega - che ha da poco lanciato una linea di costumi. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che la Codegni abbia incontrato il calciatore della Roma, che è single dopo la storia d’amore con Chiara Nasti, in quell'hotel segreto a Rapallo. Sarà proprio così? Zaniolo non risponde, ovviamente. Si tratta, sempre da rumors, di un albergo super lusso - tra i più costosi della riviera ligure. Ma sembrerebbe molto strano che un fuoriclasse come Zaniolo scelga un posto così in vista per una fuga d'amore.

Però il sospetto aumenta dopo il silenzio da parte dei diretti interessati. Ma si sa: Zaniolo non ama sbandierare ai quattro venti la propria vita. Sarebbe, se tutto fosse vero, il primo vero gossip della stagione estiva che sta per iniziare. Per adesso tante supposizioni, nulla di vero. Ma si sa: la cronaca rosa fa sognare soltanto all'idea di un nuovo amore. E in questo caso ci sono solo alcuni indizi, che potrebbero fare una prova.

