Harry e Meghan, l'indiscrezione: "La Regina Elisabetta non l'avrebbe mai autorizzato"

Meghan Markle ha dato alla luce Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor. Diana era la madre del marito Harry, della quale ricorrerà il 1° luglio il 60° compleanno. Molti davano per scontato che la bambina avrebbe avuto anche il suo nome. Lilibet era invece il soprannome della regina Elisabetta: a molti è parso una sorta di ramoscello d'ulivo lanciato alla Royal Family dopo le tante polemiche. A detta però di esperti di cose reali, questa decisione non è così scontata che possa piacere alla Regina: "solo poche persone potevano chiamarla Lilibet, ed erano tutte molto vicine a lei, la amavano, la sostenevano e la rispettavano", scrive la Stampa.

La coppia, dopo l'annuncio, ha postato un messaggio di ringraziamento sul sito web. "Il 4 giugno siamo stati benedetti con l'arrivo di nostra figlia, Lili. Lei è più di quanto avremmo mai potuto immaginare e siamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo ricevuto da tutto il mondo. Grazie per la vostra continua gentilezza e supporto durante questo momento molto speciale per la nostra famiglia", si legge. È stato il loro addetto stampa a comunicare i nomi scelti per la bambina: "La Regina, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia, e il duca e la duchessa di Cambridge - ha detto un portavoce - sono stati informati e sono lieti della notizia della nascita di una figlia per il duca e la duchessa di Sussex", è stato comunicato.

La Regina è contenta, ma chi la conosce bene pensa che mai avrebbe autorizzato qualcuno a utilizzarlo. "Lilibet la chiamavano suo padre, sua madre, sua sorella Margaret e talvolta suo marito Filippo, e nessun altro. Quando era piccola, lei non riusciva a pronunciare il nome Elizabeth e lo storpiava appunto in Lilibet. È un nome intimo, familiare, legato a ricordi piacevoli e all'epoca in cui, come diceva suo padre parlando della famiglia, nessuno avrebbe potuto nuocere a noi quattro", scrive sempre la Stampa. Quindi l'idea che tutto ora possa ricomporsi non sembra poi così tanto realistica.

