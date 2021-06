Joe Bastianich, drogato a bordo e caos ad alta quota: atterraggio d'emergenza e terrore, il video dell'incubo

09 giugno 2021 a

Bruttissima avventura in volo per Joe Bastianich che ha raccontato e documentato tutto in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. "Quindi oggi è successo questo: volo Delta n. 386 da LAX a BNA, un folle si è precipitato nella cabina di pilotaggio urlando che l'aereo doveva atterrare...", ha spiegato sui social lo chef facendo la cronaca di questa pessima esperienza sull'aereo che lo portava da Los Angeles a Nashville. Un passeggero ha dato in escandescenze sostenendo che il velivolo doveva assolutamente atterrare. L'ex storico giudice italo-americano del programma MasterChef ha quindi documentato in un video condiviso il momento in cui il passeggero impazzito è stato bloccato e portato via a forza lungo i corridoi del velivolo.

"Don’t do drugs, non vi drogate" ha poi commentato Joe Bastianich tra parentesi prima di continuare il resoconto di quanto accaduto, raccontando anche il coraggioso gesto di alcuni passeggeri che hanno immobilizzato il folle legandogli i piedi e le mani per poi trascinarlo via.

"Atterraggio di emergenza ad Albuquerque NW", scrive infine lo chef e imprenditore che è rimasto bloccato per un po' prima di poter ripartire. Fortunatamente non si sono registrati danni. Bastianich e i passeggeri sono atterrati sani e salvi. E a parte lo spavento e il ritardo accumulato, hanno potuto proseguire il suo viaggio.

