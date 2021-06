Verissimo, "già nello studio della Toffanin": crac tra Rossi e Di Benedetto, una testimonianza esplosiva

11 giugno 2021 a

a

a

Stavolta il salotto di Silvia Toffanin non ha portato molto bene a una coppia molto amata dai più giovani. Recentemente a Verissimo si erano visti “in presenza” Federico Rossi e Paola Di Benedetto, che da tre anni portavano avanti una storia d’amore tra alti e bassi. Adesso i due hanno annunciato sui social network con un messaggio congiunto la loro separazione: nessuna scenata né dramma, non è nello stile di questi due ragazzi, bensì solo la consapevolezza di essere giunti al termine del percorso insieme.

"Perché non la nomino mai". Ilary Blasi, "argomento scomodo": 20 anni dopo, tutta la verità su Silvia Toffanin

“In questi tre anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”, hanno comunicato il cantante e la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020. Quest’ultima era stata pizzicata in barca con Stefano De Martino, ma i due hanno escluso qualsiasi tipo di tradimento: “Semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza, nessun tradimento. Sono una storia d’amore giunta al termine”.

"L'emorragia che le impedisce quasi tutto": Simone Cristicchi, drammatica confessione alla Toffanin

Per la verità diversi fan della coppia avevano notato un’atmosfera un po’ fredda tra i due nella recente intervista doppia rilasciata a Verissimo, il programma storico del sabato pomeriggio dei Canale 5. Dopo quell’ospitata è passato poco tempo e le strade di Rossi e Di Benedetto si sono ufficialmente divise.

Le Veline in lacrime in studio dalla Toffanin: il messaggio dal cuore di Striscia le fa crollare, un addio doloroso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.