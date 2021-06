Diletta Leotta lascia Dazn: "Quanto costava il suo contratto", già scelta la sostituta

18 giugno 2021 a

Diletta Leotta si è affermata negli anni come volto storico di Dazn, ma stando alle recenti indiscrezioni potrebbe presto lasciare la nota piattaforma streaming dedicata allo sport. Una notizia piuttosto sorprendente, se si considera che l’azienda ha da poco acquisito i diritti dell’intera Serie A per un totale di 10 partite a giornata, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva: a maggior ragione era lecito attendersi che un volto conosciuto come Diletta Leotta avrebbe continuato a lavorare per Dazn.

Invece l’azienda sembra essere intenzionata a compiere altre scelte: a svelarlo è stato Paolo Bargiggia di Sportitalia, che ha anche rivelato che la collaborazione lavorativa tra la piattaforma streaming e la conduttrice 29enne avrebbe fruttato a quest’ultima circa 400mila euro nella scorsa stagione. Né da Dazn né dalla conduttrice è arrivata una conferma ufficiale, ma neanche una smentita: segno che potrebbe essere vera l’indiscrezione sulla separazione.

Anche il giornalista Sandro Sabatini l’ha confermata: “Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie tv”. Tra l’altro pare che Dazn avrebbe già preso contatti con la sostituta: si tratterebbe di Giorgia Rossi, conduttrice e giornalista a Tiki Taka e Studio Sport.

