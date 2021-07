Principe Carlo, ormone impazzito: "Non la dimenticherò mai...". La star per cui ha perso la testa, confessioni scabrose

05 luglio 2021 a

a

a

Carlo d'Inghilterra, oggi 72enne, ha preparato per un programma radiofonico una playlist delle sue canzoni preferite realizzato per ringraziare i dipendenti del sistema sanitario nazionale. Un po' come fece anche Barack Obama, nelle sue compilation, dove si poteva certo vedere come l'ex presidente Usa teneva il passo con le nuove tendenze (grazie, sembra, all' aiuto delle figlie Malia e Sasha, rivela il Corriere della Sera),

Nel giorno del compleanno, questa foto: Meghan Markle, lo sfregio definitivo a Kate Middleton. Lo scatto incriminato | Guarda

Carlo invece si è dimostrato più tradizionale, ma non ha risparmiato qualche aneddoto personale, come la passione per Barbra Streisand, un "talento abbagliante ed effervescente": il loro primo incontro risale a 47 anni fa, in California, quando Carlo era un giovane tenente di Marina e si recò sul set di Funny Lady, il film musical di Herbert Ross del 1975. Una passione tra un principe e una artista Usa, un po' come quella che c'è stata e c'è tra suo figlio Harry e l'ex attrice Meghan Markle.

"Fuggita in Cornovaglia". Kate Middleton, indiscrezione da Buckingham Palace: ansia e paura per la duchessa

"Non dimenticherò mai la sua singolare vitalità, l' attrazione della sua voce e le sue abilità come attrice". Nacque così un' amicizia che è durata nel tempo e che ha portato Streisand a scherzare che se avesse giocato bene le sue carte sarebbe potuta diventare la prima principessa ebraica. A lei Carlo ha dedicato Don' t Rain on my Parade, "una canzone piena di ricordi speciali", cantata dalla stessa Streisand e tratta proprio dal musical Funny Lady. E i bene informati dicono che dopo la separazione da Diana, il principe di Galles ebbe, nel 1994, una relazione con la cantante americana. Carlo, poi, nella sua compilation ha scelto altre canzoni come brani scozzesi, gallesi e diverse canzoni straniere come La Mer di Charles Trenet e Click Song di Miriam Makeba.

Video su questo argomento William festeggia. Quale il futuro dei figli di Meghan e Harry? Ancora guerra con la Royal Family

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.