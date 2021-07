Belen Rodriguez, la clamorosa scelta a poche ore dal parto: ecco dove farà nascere Luna

10 luglio 2021 a

Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, non nascerà a Milano. Pare che la showgirl argentina abbia scelto una clinica di Padova per dare alla luce la sua secondogenita. L’idea sarebbe quella di trascorrere le prime settimane da genitori con Antonino insieme a Luna Marì sull‘isola di Albarella, in provincia di Rovigo e affacciata sull’Adriatico, nella splendida villa con piscina immersa nel verde della quale Belen si sarebbe innamorata alla follia.

Negli scorsi mesi la stessa 36enne l’aveva mostrata sui social network e definita un vero e proprio paradiso. Martedì 6 luglio la showgirl si sarebbe recata nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’Azienda ospedaliera di Padova per gli ultimi controlli con la sua dottoressa di fiducia. La notizia della villa non è stata confermata da Belen Rodriguez, poco presente sui social network in questo periodo.

Anche se ancora non si sa la data esatta della nascita di Luna Marì, sembra ormai certo che la prima figlia femmina di Belen nascerà sotto il segno zodiacale del Cancro. La piccola arriva otto anni dopo Santiago, il primogenito che la Rodriguez ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino, è stato Santiago a scegliere il nome della figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nessuna gelosia da parte del bambino, come ha chiarito mamma Belen. La Rodriguez ha poi voluto aggiungere il nome Mari a Luna per dare un “tocco poetico” alla sua bambina in arrivo.

