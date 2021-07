Amici, la confessione di Giulia Stabile: "Dietro ai traguardi...", la verità sulla sua carriera

Francesco Fredella 12 luglio 2021 a

Torna a parlare dopo la vittoria. Giulia Stabile, che ha vinto l'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, racconta traguardi e successi. Ora ne approfitta dopo aver conseguito il diploma. “Dietro ai bei traguardi ci sono tanti sacrifici e impegno”, dice sui social. Intanto, sempre ad Amici, la Stabile ha trovato l'amore: SanGiovanni, che è arrivato in finalissima nel talent di Maria. E ora la Stabile scrive: “Non smettete mai di lottare per i vostri sogni”. Potrebbe essere un nuovo traguardo per la ballerina di Amici, che arriva come professionista nella scuola della De Filippi.

La Stabile sbarca di nuovo nella scuola ed è una notizia che piace au fan, tra l’ altro Giulia ha un peso in meno sulle spalle dopo aver conseguito il diploma. “Grazie a tutti per gli auguri per il diploma. Non smettete mai di lottare per i vostri sogni e studiate”, continua parlando con i fan sui social. Adesso per lei sta iniziando un nuovo percorso di vita, fatto di sacrifici e soddisfazione. Tanta. La vittoria ad Amici è stato un traguardo inaspettato, che ha riempito di gioia i telespettatori.

Oggi la Stabile è riuscita a portare di nuovo la danza sul podio del talent di Maria e non avveniva da tantissimi anni. Per questo motivo si è guadagnata da subito la fiducia del pubblico. E poi il sogno della storia d’amore con SanGiovanni, tutto lo ricordiamo è nato nella scuola di Maria, ha fatto gioire tutti. Ora qualche settimana di relax e poi si ricomincerà a ballare.

