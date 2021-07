Temptation Island, "Io guardo il sedere". Federico non va al falò, la fidanzata Federica scoppia in lacrime

Francesco Fredella 20 luglio 2021 a

C’è una sorpresa al falò di confronto a Temptation island. Un vero colpo di scena: Floriana vuole vedere Federico. Lui dà “buca” e non arriva. Si tratta di un momenti di tensione, molto complicato. La loro storia d’amore tiene tutti con fiato sospeso. Floriana, vede Federico troppo vicino alla tentatrice Vincenza ed è per questo motivo che chiede il falò di confronto. Addirittura il suo compagno prepara la colazione a Vincenza regalandole gesti dolcissimi che indispettiscono Floriana.

Non mancano neppure particolari molto piccanti quando lui dice: "Io di una ragazza guardo il viso e poi il sedere. Mi piace la ragazza in carne e con le forme, non magra, assolutamente no". Ma la tentatrice rincara la dose e Floriana quando vere la scena scoppia a piangere. Poi dice: "Capite perché non mi vuole più? Ogni giorno mi fa piangere! Cosa ho fatto di male per essere trattata così. Non lo voglio vedere, lui è cattivo”.

Il peggio per Floriana deve ancora arrivare. Federico fa capire che con la tentatrice Vincenza potrebbe nascere qualcosa. “Sono proprio inguaiato, tu sei la mia persona ideale. Mi fai stare bene, mi fai ridere”, dice. Floriana chiede il falò. Il ragazzo non si presenta e dà una pessima impressione al pubblico. Ovviamente Floriana è in lacrime. Distrutta. “Non troverà un’altra che potrà amarlo come ho fatto io”, dice lei. La coppia non riesce a superare la crisi e tutto finisce nel peggiore dei modi.

