Paolo Bonolis, "non è stata una questione d'amore": Laura Freddi svela la verità sulla loro separazione

La separazione di Paolo Bonolis e Laura Freddi fa ancora discutere. La coppia legata dal 1990 al '95 è rimasta in ottimi rapporti nonostante i due abbiano intrapreso strade differenti. A raccontare quanto realmente accaduto e il vero motivo dell'addio è stata la Freddi al settimanale Di Più: "Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!".

La showgirl ha ammesso che all'epoca con Bonolis sognava una famiglia, ma lui aveva divorziato da poco dalla psicologa americana Diane Zoeller, dalla quale ha avuto due figli, Martina e Stefano. Questo il motivo per cui il conduttore di Mediaset ha frenato e i due hanno deciso di lasciarsi. La coppia, come detto prima, mantiene comunque i buoni rapporti tanto che la Freddi è stata ospite di Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Bonolis.

Non solo, Laura ha un bel legame pure con Sonia Bruganelli, l’attuale moglie di Bonolis. Tra le due non c’è alcuna gelosia o rivalità: ogni tanto si sentono e scherzano sul conduttore Mediaset. Bonolis è pra dunque felicemente sposato con la Bruganelli, mentre la showgirl dal 2013 è legata a Leonardo D’Amico, rinomato fisioterapista della Nazionale di beach volley. La coppia ha una bimba di tre anni e mezzo, Ginevra, e convolerà a nozze nel 2022.

