Diletta Leotta e Can Yaman, storia al capolinea? "Come l'hanno vista", il gossip dell'estate

26 luglio 2021 a

a

a

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman sembra essere alle battute finali. Tant'è che dopo il viaggio in Turchia, durante il quale la presentatrice siciliana ha conosciuto la famiglia dell’attore turco, la coppia è letteralmente sparita. Nessuna foto insieme sui social e nessun scatto rubato da parte dei paparazzi. I due, a quanto pare, stanno trascorrendo le vacanze da separati.

Can Yaman, i maschi vogliono diventare come lui. D'Andrea: "Boom di interventi di ristrutturazione corporea"

L'inviata di Dazn è in Sardegna con alcuni amici mentre Can Yaman è in Puglia. Le segnalazioni che arrivano quotidianamente su Instagram sono tante. Entrambi si mostrano sorridenti e disponibili quando i fan chiedono foto e autografi ma preferiscono non dire nulla sulla loro relazione. Stando a quanto spifferato dall'esperto di gossip che si fa chiamare Investigatore Social, da giorni la Leotta non indosserebbe più l’anello di fidanzamento che le ha regalato l'attore qualche mese fa. Un gesto che proverebbe la fine della love story.

"Posizioni e giochi proibiti". Foto da matti: Diletta Leotta e Can Yaman beccati in barca così, passione da bollino rosso | Guarda

Pare, infatti, che la conduttrice e l’attore abbiano deciso di prendere strade differenti dopo un’accesa discussione. Alla base delle incomprensioni tra i due ci sarebbero delle profonde differenze caratteriali. Non si sa però se la rottura sia definitiva o se si tratti solo di una lieve crisi passeggera. Diletta e Can stanno insieme dallo scorso gennaio. L’attore ha corteggiato il volto di Dazn su Instagram, con un messaggio privato in direct, fino ad ottenere un primo appuntamento con la complicità di alcuni amici in comune. In quasi otto mesi la relazione è decollata con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia e dediche d’amore importanti. Adesso, però, bisogna vedere come andrà a finire.

Diletta Leotta e Can Yaman, "non mi tirare però". Urla sotto gli occhi dei paparazzi: lui la strattona, caos in Turchia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.