Rocco Siffredi in Sardegna col "giovane e famoso". Nuova fuga di notizie: "Roba da bollino rosso"

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi sono insieme in Sardegna in vacanza. Cosa staranno combinando il vincitore del Grande Fratello Vip e il re dei film a luci rosse italiano? In molti se lo stanno chiedendo ma una risposta certa per ora non c'è. "Hanno un progetto ancora top secret", scrive Ivan Rota su Dagospia. "C’é chi ventila una serie di film hard gay prodotti dal Rocco nazionale, c’è chi parla di un reality e infine si dice che la strana coppia potrebbe incidere un disco...". A breve si capirà che cosa hanno in mente i due.

Ma a confermare l'indiscrezione sulla insolita collaborazione è stato proprio Zorzi, l'influencer milanese, che nelle sue stories pubblicate su Instagram ha dato qualche dettaglio in più ai suoi follower.

L'ex gieffino e la star dei film per adulti sbarcano insieme in Sardegna. Zorzi, imitando l’accento brasiliano e con un outfit arcobaleno addosso, ha detto: "Ti starai chiedendo: dove vai vestito così? Tesoro vado in Sardegna. E ti starai chiedendo a fare cosa in Sardegna? Allora ti do un nome e un cognome, Rocco Siffredi. Ti stai chiedendo cosa farò con Rocco Siffredi, continua a chiedertelo. Ma questa chica mala non te lo va dire lo scoprirai su questo canale". Da Siffredi, invece, nessun commento. Per adesso,

