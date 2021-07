Lorella Cuccarini, l'annuncio inaspettato: "Maria De Filippi me l'ha appena comunicato"

28 luglio 2021 a

Lorella Cuccarini torna ad Amici. La conferma, come spiegato da lei stessa in un'intervista a Oggi, è arrivata direttamente dalla padrona di casa Maria De Filippi. "Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista", ha detto la conduttrice che a breve farà 56 anni. Parlando invece del suo passato ha ammesso: "La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti".

Nell'intervista la Cuccarini si è aperta anche sulla sua famiglia e sulla relazione con il marito, il produttore Silvio Testi: "Io lo amo. È l’uomo che ho scelto e che non ha mai tradito il nostro rapporto né l’idea che io ho di lui. Ci siamo stati, nella gioia e nel dolore. È nei momenti difficili che abbiamo capito di essere forti. Non abbiamo una regola. Tranne una: essere attenti all’altro, avere le antenne accese, osservarsi, ascoltare anche i silenzi. Regola che ho applicato anche ai figli: non tutti sanno esternare i problemi e tu devi trovare il modo per esserci lo stesso. Bisogna sapersi incastrare".

La conduttrice ha anche confessato una debolezza: "Ho 56 anni, non mi drogo, non bevo alcolici, ce lo potrò avere un vizio? Ho iniziato a fumare a 18 anni, e a 23, nel 1988, ho smesso. Con Silvio. Non stavamo neanche insieme all’epoca. Però eravamo a Capodanno del 1988 e abbiamo deciso insieme di smettere di fumare. La prima decisione da coppia l’abbiamo presa che non eravamo una coppia". Ora, infatti, usa le sigarette elettroniche.

