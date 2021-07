Anna Tatangelo, battutaccia di Rita Pavone: "Anche tu con Gigi D'Alessio...", scatta la rissa in tv

Francesco Fredella 29 luglio 2021 a

Rita Pavone contro Anna Tatangelo. E scoppia un caso, sui social non si parla di altro. Il motivo? La replica della Pavone ad All Togheter Now, lo show canoro condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Durante la puntata succede qualcosa di inaspettato: l’eliminazione di Claudia Ciccateri. E non solo. Si esibiscono gli Amabili (si tratta di un duo formato da marito e moglie). Durante la puntata c’è chi chiede alla moglie di fare un passo indietro perché il marito ha una vocalità maggiore.

Anna Tatangelo, invece, è fan della coppia. "Non vedo tutta questa differenza, siete belli insieme", dice. E interviene Rita Pavone che non è affatto d’accordo con la Tatangelo. Scoppia un caso. Arriva una frecciatina choc. "Anche tu cantavi in coppia con Gigi D'Alessio...", dice. Allora Anna Tatangelo sbotta e va su tutte le furie: "Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent'anni fa. Poi lui lavora da trent'anni e io da vent'anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l'unica separata qui". Francesco Renga ironizza: "Scatta la rissa".

Si tratta, ovviamente, di una replica del famoso programma della Hunziker che andrà in onda stasera. Ma nell’aria e sui social c’è chi già sta riesumando quella scena diventata virale. Ed è un vero e proprio boom di contatti: immaginate quello che può accadere stasera quando andrà in onda di nuovo la puntata dello scorso inverno. La Pavone così arrabbiata non l’avevamo mai vista. Per la serie: “Datemi un martello...”.

