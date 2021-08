Caterina Balivo, "voto 7? No, mi do 10". E ha ragione, foto pazzesca: bikini da urlo a 41 anni

03 agosto 2021 a

Caterina Balivo infiamma i social. La conduttrice 41enne si è immortalata in bikini a Capri spiazzando i fan. Inutile infatti dire che la forma fisico del volto Rai è tra le più sfolgoranti. Tanti gli apprezzamenti: c'è chi l’ha paragonata a una sirena, chi ha sostenuto che dà filo da torcere alle 20enni e chi ha addirittura azzardato un voto, 7. Eppure scherzosamente la Balivo si è data un voto ben più alto: "Voto 7? 10, perché non ci sono app". Insomma, niente fotoritocco. La Balivo è tutta naturale.

E lo dimostra in tantissimi scatti sui profili social. Intanto qualcuno si chiede quando la si rivedrà in tv. La conduttrice aveva infatti detto addio a Vieni da Me per fermarsi un attimo e dedicarsi interamente alla sua famiglia. Anche nella presentazione dei palinsesti autunnali Rai 2021 il suo nome non è spuntato a fianco di uno show. "Ero diventata una macchina ‘Avanti il prossimo’ … Ecco non ne potevo più di questa filosofia ‘Avanti il prossimo’… La luce è fuori, devi imparare a puntartela addosso da sola", era stata la sua motivazione dietro l'addio a Viale Mazzini.

La conduttrice aveva infatti svelato che è "dal 2003 che lavoro tutti i giorni in tv ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro". Adesso dunque solo relax.

