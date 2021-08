Sonia Bruganelli, ai suoi piedi: mentre lei lavora... La foto che scatena il linciaggio: "Snob", "Ti devi vergognare" | Guarda

03 agosto 2021 a

Clamorosa e incontenibile Sonia Bruganelli. Già, la moglie di Paolo Bonolis torna a far parlare di sé e a far discutere. Il tutto, ovviamente, per una foto postata sui social, su Instagram. Uno scatto che come al solito fa discutere e le costa una valanga di critiche.

Nell'immagine, ecco infatti la Bruganelli impegnata a lavorare alla scrivania insieme a Roberto Imbriale, immortalata mentre compulsa e firma il contratto da opinionista per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 dove rivestirà il ruolo di opinionista.

Il punto è che mentre si fa scattare la foto, Sonia Bruganelli porge il suo piede all'estetista, e quest'ultima lo lavora con cura. Immagine in effetti un poco spiazzante, molto classy: insomma, ai piedi di Sonia Bruganelli. E a corredo, lady Bonolis scrive: "Ho imparato ad ottimizzare il tempo". Per inciso, nel testo c'è anche un ringraziamento all'estetista.

E via, come al solito, con gli insulti dei rosiconi. "Che brutta foto, sei imbarazzante". "Prova a farlo in ufficio mentre nella stanza vicina c'è il capo", rincara un altro utente. Ma è un diluvio, basta dare una letta ai commenti alla foto qui in calce per comprenderlo: "Incommentabile", "Snob". Ma c'è ovviamente anche chi la difende e la riempie di complimenti.

