Chiara Ferragni mai così spinta, lato B in primissimo piano: occhio alle forme, quel "dettaglio" sconvolgente

09 agosto 2021 a

a

a

Foto dopo foto, Chiara Ferragni si racconta su Instagram e soprattutto racconta le sua vacanze da sogno, e costosissime, in Sardegna. Ma questa volta la moglie di Fedez si è prestata a uno scatto decisamente piccante per i suoi standard, una fotografia davvero poco consueta per chi ha confidenza col suo profilo Instagram. Già, un post inusuale.

Video su questo argomento La "vacanze immorali" di Chiara Ferragni: villa da sogno e tata extra-lusso, ecco quanto spende al giorno

Nell'immagine, eccola mostrarsi di spalle con le gambe immerse nelle acque cristalline di quella che sembra essere una piscina naturale. Occhialetti da sole rosa e un bikini nero. Ma tutta l'attenzione viene catturata dal lato B, strategicamente in primissimo piano: per questo, foto inconsueta. Ma non solo: il suddetto lato B sembra particolarmente "gonfio", rotondo. Insomma, non sembrano le forme della Ferragni. E tanto è bastato per far scattare il gossip: fotoritocco? Chissà...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.