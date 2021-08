Chiara Ferragni, "Sardegna depredata". Clamoroso disastro, pubblica questa foto (poi cancella): maxi-multa?

11 agosto 2021 a

I social e Instagram, croce e delizia per Chiara Ferragni. Ma, in questo caso, molto più croce che delizia. Proprio mentre la Sardegna ha varato una campagna di sensibilizzazione affinché le persone non sottraggano sabbia e conchiglie dalla spiaggia, pena severe multe, lei che fa? Posta su Instagram una foto di una spiecie di cofanetto piena zeppa di conchiglie.

Il tutto in una story, accompagnata dalla scritta "grazie". Insomma, non le avrebbe raccolte personalmente ma quelle conchiglie gliele avrebbero regalate i sardi. Tant'è, si è sollevato un polverone, in particolare sulla pagina Facebook "Sardegna rubata e depredata", dove si legge: "Senza dubbio non è andata lei personalmente a raccogliere conchiglie sulla spiaggia.... Ma dall'alto dei suoi 1000 miliardi di follower poteva rifiutare il gentile omaggio e far passare il messaggio che dal mare e dalle spiagge non si porta via niente. Un’occasione persa per Chiara Ferragni".

Resasi conto del mezzo disastro combinato, la Ferragni ha subito rimosso la story. Ma, ovviamente, era già troppo tardi. E ora, la moglie di Fedez rischia anche una multa, in base all'articolo 1162 del Codice della navigazione, il quale recita: "Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 9.296,00". Certo, per Chiara Ferragni sono bruscolini...

