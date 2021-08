Belen Rodriguez, la foto nuda che manda in visibilio i fan: sotto all'accappatoio? Nulla

15 agosto 2021 a

"Calor, calor". Anche Belen Rodriguez soffre il caldo estivo e così con uno scatto ad alto tasso di sensualità si immortala nuda, coperta solo da un accappatoio bianco. Curve perfette e un fisico mozzafiato. Il tutto a un mese dalla nascita della sua secondogenita Luna Marì. Ed ecco che in pochissimo tempo fiocanno commenti con complimenti e "like" a non finire.

Intanto la Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese si godono la piccola Luna, anche se Belen (almeno stando alle prime sensazioni) dovrà accontentarsi di "fare figli che somigliano ai padri", come lei stessa ha raccontato a Mara Venier durante una intervista a Domenica In. Questa volta per la modella non è stato semplice affrontare la gravidanza, reduce dalla prima esperienza con Santiago, figlio dell'ex ballerino di Amici Stefano De Martino.

La showgirl ha infatti ammesso che "questa volta ho sentito tutta la fatica. Ho avuto nausee fino al quinto mese, ero senza forze e anemica", ha detto. E infatti anche dopo il parto la Rodriguez ha dovuto fare i conti con i cali di pressione. Noto il suo mancamento durante le registrazioni del programma Tu sì que vales, trasmissione di Canale 5 che la vede protagonista da anni.

