Raz Degan, il clamoroso siluro: "A Mediaset sono saltati sulla sedia", le voci da Cologno Monzese

17 agosto 2021 a

a

a

Raz Degan continua ad attaccare il reality di Canale 5, il Grande Fratello Vip, col quale sarebbe stato in trattativa fino a qualche giorno fa. Il sito di Davide Maggio aveva fatto sapere che c'era un dialogo in corso tra l'ex modello israeliano e la produzione della trasmissione: Degan avrebbe chiesto 500 mila euro per 30 giorni nella casa. L'indiscrezione, però, non è affatto piaciuta all'attore, che ha controbattuto con un post su Instagram: "Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante DELTA-MAGGIO, sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione! hahahahaha… La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano…".

Un post, quello di Raz, che avrà fatto saltare dalla sedia l'intera squadra di produzione del programma a Cologno Monzese. Ci sarebbe stato un certo fastidio misto a sorpresa, visto che la trattativa era reale. Di fronte alle parole infuocate di Degan, inoltre, Dago si chiede: "Il Raz indignato per l'associazione al reality condotto da Signorini è lo stesso che solo quattro anni fa partecipava proprio su Canale 5 a L'Isola dei Famosi con personaggi del calibro di Nancy Coppola, Simone Susinna e Giacomo Urtis?".

"L'istinto sessuale? Una volta sola l'ho guardato e...": Andrea Cerioli in Honduras, confessione intima

Non è la prima volta, inoltre, che l'ex modello israeliano se la prende col celebre reality condotto da Alfonso Signorini. Tre giorni fa, quando già circolava la voce di una sua possibile partecipazione, sui social ha scritto: "Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. E' solo fake news… passiamo avanti".

"In attesa dell'uomo giusto...". Cosa esce dalla bocca di Paola Barale: una confessione piccantissima

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.