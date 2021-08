Belen Rodriguez, colpo basso di Signorini: "Fonti certe", il suo ex al Grande Fratello Vip

Francesco Fredella 26 agosto 2021 a

È tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello vip, che scalda i motori. Ora arriva anche una conferma: l'ex di Belen Rodriguez è stato arruolato nel cast. La notizia arriva da 361 magazine che parla di "fonte certa": ora la spifferata sta facendo il giro della Rete. Al momento sono solo due i "vipponi" confermati: Katia Ricciarelli, ex di Pippo Baudo, e Sophie Codegoni, ex tronista a Uomini e Donne che avrebbe avuto un flirt con Fabrizio Corona. L'ex di Belen è Gianmaria Antinolfi, che ha frequentato la modella argentina per un brevissimo periodo (non dimentichiamo che il settimanale Chi dedicò un'intera copertina a quel flirt lampo estivo).

Per la verità la scelta di far entrare nella casa Antinolfi sta spaccando il pubblico in Rete, visto che non si tratta di Vip. E ci sarebbe la lista lunga di personaggi del jet-set dimenticati dalla tv che vorrebbero entrare nella casa. Antinolfi è un manager napoletano ed è il direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco (si tratta di due note società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering).

Belen, ovviamente, ha totalmente dimenticato quella love story: ora è felicissima con Antonino Spilabese: dalla loro storia è nata una bellissima bimba. E c'è chi parla di matrimonio. Chissà se Antinolfi, durante il reality, parlerà di Belen. Ma soprattutto, chissà se il pubblico da casa lo riconoscerà: l'etichetta di vip arriva grazie a quel flirt estivo, lampo, con la bella argentina. Inutile negarlo.

