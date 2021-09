Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, "ognuno a casa sua": bomba di Alfonso Signorini, ecco come è finita

01 settembre 2021 a

Tra i gossip di questa estate che sta volgendo al termine, c'è stato quello, lungo settimane, che ha riguardato Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I rumors sul loro ritorno di fiamma, iniziati con la complicità di alcune fotografie che li ritraevano sorridenti, mano nella mano. I due, per inciso, anche dopo la separazione hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Eppure, sembrava che qualcosa stesse nuovamente cambiando. Sembrava insomma che fosse possibile un "ritorno al passato".

E invece no. A spegnere le indiscrezioni ci pensa Chi, il settimanale a tutto gossip diretto da Alfonso Signorini, dove si legge quanto segue: "Le vacanze in famiglia dell’ex coppia formata da Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno fatto il giro del web, facendo scatenare i fan che tifano per un ritorno insieme dei due".

E fin qui le premesse. Dunque, il rotocalco aggiunge: "Invece Flavio ha concluso le vacanze a Mykonos, in barca, insieme con il figlio Nathan Falco. Elisabetta, da single, a Forte dei Marmi. Poi i due si sono ritrovati a Monte Carlo, dove vivono, ma ognuno a casa propria". Insomma, tra la Gregoraci e Briatore il ritorno di fiamma, il ritorno alla vita di coppia, è smentito. Definitivamente.

