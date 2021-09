Elisabetta Gregoraci, "metti una sera a cena": lei e il divo di Hollywood beccati così, clamoroso colpaccio?

02 settembre 2021 a

a

a

“Metti una sera a cena con Vin Diesel”. Così Elisabetta Gregoraci ha sorpreso tutti i suoi fan, pubblicando tra le storie di Instagram uno scatto che la ritrae abbracciata al famosissimo attore. Non sono noti ulteriori dettagli, come ad esempio dove e perché si sono ritrovati insieme, ma la foto insieme stupisce fino a un certo punto: la showgirl calabrese ha conoscenze di alto livello, anche all’estero.

Tra l’altro la Gregoraci, che è ancora ufficialmente single, recentemente è stata al centro del solito gossip che ritorna periodicamente: quella che la vorrebbe vedere riavvicinarsi all’ex marito Flavio Briatore, con il quale i rapporti sono rimasti molto buoni per il bene del figlio di Nathan Falco. I rumors sul ritorno di fiamma tra i due si sono sprecati nelle scorse settimane, anche a causa di alcuni scatti che li ritraevano sorridenti o mano nella mano. A spegnere qualsiasi voce su un ricongiungimento è però stato Alfonso Signorini.

Gregoraci e Briatore, la mano malandrina scende. Paparazzata terremoto in barca: la foto delle foto | Guarda

Il direttore di Chi ha infatti completamente sgomberato il campo da equivoci: “Le vacanze in famiglia dell’ex coppia formata da Briatore e Gregoraci hanno fatto il giro del web, facendo scatenare i fan che tifano per un ritorno insieme dei due. Invece Flavio ha concluso le vacanze a Mykonos, in barca, insieme con il figlio. Elisabetta, da single, a Forte dei Marmi. Poi i due si sono ritrovati a Monte Carlo, dove vivono, ma ognuno a casa propria”.

"Ognuno a casa sua". Gregoraci e Briatore, la bomba di Alfonso Signorini: ecco come è finita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.