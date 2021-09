Fedez "sfrutta il figlio per sbeffeggiare il Vaticano": cosa scappa di bocca in un video, è polemica

05 settembre 2021 a

Quando si è un personaggio così esposto dal punto di vista mediatico, e ultimamente anche politico, ogni cosa rischia di diventare oggetto di polemica. Lo sta imparando in fretta Fedez, che probabilmente non si aspettava di urtare la sensibilità di diverse persone con una storia condivisa su Instagram apparentemente innocua e dal chiaro intento ironico.

Nelle immagini pubblicate sui social si vede il famoso rapper, nonché marito di Chiara Ferragni, passare del tempo sul divano insieme ai figli Leone e Vittoria. In televisione va in onda la santa messa officiata da Papa Francesco: un evento che ovviamente annoia il figlio Leone, che esprime la sua volontà di guardare altro con un “questo non lo vogliamo”. Fedez ha reagito in maniera divertita, lasciandosi scappare una risata che però è diventata presto oggetto di polemica.

“Che bassezza sfruttare il figlioletto per sbeffeggiare la religione e poi fa il paladino contro le discriminazioni”, ha scritto qualcuno sui social. Commento un po’ pesante, perché in fin dei conti Fedez non ha fatto nulla di grave. E infatti la maggior parte delle reazioni sono state ironiche e divertite, anche se ormai tutto quello che è connesso al rapper fa rumore. Come la pratica aperta dall’Antitrust, che ha messo nel mirino “Mille” - il successo realizzato con Achille Lauro e Orietta Berti - per presunta pubblicità occulta alla Coca-Cola.

