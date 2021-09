Amici, fidanzarsi con Tommaso Zorzi... paga? Clamorose voci tv su Tommaso Stanzani, dove lo troveremo

Francesco Fredella 09 settembre 2021 a

E alla fine Tommaso Stanzani, il fidanzato di Tommaso Zorzi, è al settimo cielo. Va bene l'amore, ma va bene anche il lavoro. Il ballerino di Amici - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 -, dai modi gentil e pacati, mette tutti d'accordo. Solo poche settimane fa l'abbiamo visto a Battiti Live sul palco itinerante esibirsi con grandi doti da danzatore.

Ora per lui arriva un altro traguardo: dopo Amici è pronto a tornare in tv. Ed è lui stesso a svelarlo su Instagram. L'ex allievo di Alessandra Celentano sogna ancora una vola il mondo dello spettacolo, ed i sogni si avverano. Tommaso, rispondendo ai fan su Instagram, svela che sarà impegnato con uno spettacolo a Bologna il prossimo 11 settembre e poi con uno stage a Milano il 18 settembre. Ma c'è dell'altro: parteciperà ad un programma. Quale? Per adesso non si sa. Ma, a quanto pare, le trattative sarebbero in corso. Si tratta di un programma che inizierà a settembre, ma non è chiaro ancora di cosa si tratti. Sicuramente è un vero e proprio colpo di scena. Stanzani, però, non mollerà mai la danza. Notizia sicura al cento per cento.

E, intanto, sul fronte amoroso procede positivamente anche la sua storia d'amore con Tommaso Zorzi: i due, nei mesi scorsi, sono stati in vacanza insieme senza troppo dare nell'occhio. Vale a dire: pochi social, quasi nessuna Instagram Stories e tante curiosità. Zorzi, che ha vinto il Grande Fratello vip conquistando la poltrona da opinionista all'Isola dei famosi, sembra non voler affatto intercedere nella vita professionale di Stanzani.

