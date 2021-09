Chiara Ferragni, "ecco la mia lingerie". Roba proibita ai comuni mortali, pazzesca: si mostra così

17 settembre 2021 a

Non si ferma mai, ogni giorno un nuovo business e ogni giorno un nuovo, clamoroso, successo. Si parla di Chiara Ferragni, la regina tra le influencer italiane nonché moglie di Fedez. Dopo il blog, la prima collezione di scarpe. Poi molti altri brand, prodotti e progetti. Insomma, la Ferragni ha fatto molta, moltissima strada. E ieri, giovedì 16 settembre, l'imprenditrice digitale ha ufficialmente lanciato la sua prima collezione di lingerie (il tutto dopo le tutine da bebé, ispirate dalla sua seconda gravidanza).

Insomma, Chiara Ferragni lancia una linea di intimo donna. E ovviamente, il lancio viene documentato su Instagram, dove si palesa con un reggiseno in pelle nera un poco fetish. Ecco il "Chiara Ferragni brand top", spiega in un primo post. Dunque un secondo, direttamente dall'hotel Four Seasons di Milano: anteprima con lo stesso reggiseno. E la promessa: "Coming soon". Per vedere tutti i capi firmati da Chiara Ferragni, insomma, ci sarà ancora da aspettare un pochino...

