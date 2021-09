Uomini e donne, tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo è finita in disgrazia: "Lede la dignità di una famiglia"

17 settembre 2021 a

a

a

E' finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la cui storia d'amore era nata nel 2018 nello studio di Uomini e Donne, su Canale 5. Lo ha annunciato l'ex cavaliere sui social. Ma in molti non ci hanno creduto, visto che fino a pochi giorni fa i due pubblicavano foto insieme, accompagnate da dolci dediche. E infatti c’è chi ha subito pensato a uno scherzo, magari orchestrato da una trasmissione tv, come Le Iene o Scherzi a Parte. Un'ipotesi che ha perso forza, però, dopo la reazione di Ursula.

Gemma Galgani tutta rifatta a Uomini e donne. "Che problema ha", sospetti feroci in studio

Sossio ha parlato di decisione presa di comune accordo con la compagna e ha chiesto che la sua privacy non venga intaccata. Ma molti fan della coppia hanno trovato l’intervento di Aruta fuori luogo, visto che l'ex cavaliere ha scritto "game over" a caratteri cubitali per dare la notizia della rottura. Non l'ha presa bene nemmeno Ursula, che ha condannato l'espressione usata dall'ex compagno e ha detto: "Purtroppo c’è chi vive giocando, anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”.

"Licenziato, poi il Covid". Uomini e donne, Sossio Aruta rovinato: crisi senza fine

La storia tra i due è stata parecchio travagliata, con diversi tira e molla, soprattutto dopo la partecipazione a Temptation Island. Alla fine, però, la situazione sembrava essersi stabilizzata: i due hanno dato alla luce una bimba di nome Bianca e qualche mese fa avevano espresso anche la loro intenzione di sposarsi. Adesso invece resta da capire cosa sia realmente accaduto nelle ultime ore tra di loro. Pare comunque che alla base ci siano delle pesanti incompatibilità caratteriali.

"Con una donna". Indiscrezione pazzesca: la svolta di Gemma Galgani, cambia sponda?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.