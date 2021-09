Sonia Bruganelli infilzata da Paolo Bonolis: "Attenta a quel che dici e a quella foto". All'angolo?

28 settembre 2021 a

"Attenta a quello che dici e alle foto che metti!”. Paolo Bonolis ha ironicamente ripreso sua moglie, Sonia Bruganelli, dopo lo scontro virtuale con Adriana Volpe. Lo riporta LaNostraTv. Tra le due opinioniste del Gf Vip, infatti, c'è stato di recente uno scambio social al veleno. Tutto è iniziato lo scorso sabato sera, quando la Bruganelli ha postato una foto in compagnia di Giancarlo Magalli, noto nemico della Volpe. Mettendo a corredo questa didascalia: "Le serate divertenti organizzate all'ultimo momento".

La conduttrice, allora, ritenendo la foto una frecciatina nei suoi confronti ha lanciato a sua volta una stoccata alla collega del reality. Commentando la foto in questione, infatti, ha scritto: "Dio li fa e poi li accoppia...all’ultimo momento, tanto bellini”. E così è iniziato un botta e risposta durato poi per tutto il giorno.

Nel frattempo i social e il web sulla questione si sono divisi: secondo alcuni tra le due donne di spettacolo non sarebbe mai corso buon sangue, quindi i rapporti sarebbero instabili già da prima dell’inizio del reality condotto da Alfonso Signorini. Secondo altri, invece, tutto è funzionale allo show. Si tratterebbe, quindi, solo di una messa in scena per far alzare gli ascolti del reality. Quale sarà la verità? Questa sera probabilmente se ne parlerà durante la nuova puntata del Gf Vip.

