Chiara Ferragni e la pizza, qualcosa proprio non torna: ma ci prende per i fondelli? Occhio al dettaglio

La storia che si ripete. Storia di poco conto, sia chiaro. Trattasi di una curiosità che ha come protagonista sempre lei, l'onnipresente Chiara Ferragni. Già, perché ancora una volta, l'influencer, incappa nella "gaffe della pizza". Tanto che ora ormai si sospetta che non di gaffe si tratti, bensì di una sorta di tormentone, di marchio di fabbrica.

Ma procediamo con ordine. Chiara Ferragni ha pubblicato sui suoi seguitissimi profili social un'immagine che la ritrae con faccia un poco estatica mentre si gusta una pizza. Ed ecco che lady Fedez si porta una fetta alla bocca. Ma qualcosa non torna. Infatti, la pizza è ancora magicamente intera, nonostante la fetta tra le fauci.

Come detto, non è la prima volta che la Ferragni incappa in questa gaffe. E infatti i follower si sono scatenati in un diluvio di commenti ironici. Per esempio, c'era chi parlava di "pizza che si rigenera da sola". E ancora, qualcun altro scriveva: "Ormai le pizzerie fanno direttamente una pizza con una fetta in più".

