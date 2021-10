Wanda Nara tradita, Eugenia demolisce Mauro Icardi: "Mi ha ingannata", una vergognosa balla?

21 ottobre 2021 a

"Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione": Eugenia Suarez, la modella argentina con cui Mauro Icardi avrebbe tradito la moglie Wanda Nara, parla per la prima volta della questione con una serie di storie su Instagram. La giovane, in particolare, ha spiegato di essere stata ingannata dal calciatore: "Ho sempre creduto che fossero separati". Nel frattempo Wanda sul suo profilo ha scritto: "Della mia famiglia mi prendo cura io, delle putt*** la vita stessa…".

La Suarez, comunque, ha fatto sapere di non voler passare per l'unica colpevole della vicenda: "Sembra che sia più credibile per questa società, sapendo come si comportano sempre, che io sono la cattiva, quella che inganna e non la vittima". Poi ha aggiunto: "Lo faccio per me e per le altre donne che sono sempre state usate e giudicate. Sono una donna che non ha più paura di affermare il suo diritto a vivere libera dai pregiudizi". La modella, poi, ha iniziato a puntare il dito: "Mi sono rapportata con uomini alle cui parole ho sempre creduto quando dicevano di essere separati o che si stavano separando e che non c'erano conflitti. Sento questa situazione come se fosse un deja-vu infernale, quindi devo pagare con la mia reputazione questioni relative alla sfera personale di qualsiasi donna...".

Una frecciatina, alla fine, è arrivata anche alla Nara. "Sembra anche che sia più facile per una donna incolparmi, per scaricare le colpe", ha scritto Eugenia. Nel frattempo, Icardi ha deciso di non seguire più nessuno sui social se non la moglie Wanda. Alcuni utenti hanno notato invece che lei non seguirebbe più il marito.

