Belen Rodriguez e Antonino, "rivelazioni scottanti e drammatiche": 4 mesi dopo la nascita della figlia... disastro in famiglia

Francesco Fredella 22 ottobre 2021 a

a

a

Davvero Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono in crisi? Di rivelazioni scottanti si parla sui social. Eppure tutto sembrava andare a gonfie vele, ma non è affatto così - stando alle ultime indiscrezioni. L'indiscrezione a bomba sono Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli, ex opinionista di Barbara D’Urso. “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto", dicono i due nella diretta Instagram. Insomma, quattro mesi dopo la nascita di Lune Marie sarebbe già crisi.

"Fa la pazza" Belen e Antonino, questo video e una voce clamorosa: "Crisi", a pochi mesi dalla gravidanza

Eppure tutto faceva pensare ad una nuova vita: la Rodriguez, dopo il riavvicinamento con De Martino è piombata di nuovo nella crisi sentimentale, ha ritrovato il sorriso con Antonino Spinalbese (hairstylist di professione). C'è un dettaglio che non sfugge: ‘Belu’ e ‘Antonino’ da tempo non condividono sui loro profili social foto di coppi.

Belen nella bufera: "Ecco la nuova camera di Santiago". Accuse sconvolgenti per questa foto | Guarda

E questo, subito, ha mandato in allarme i più curiosi. Per davvero si tratta di una nuova crisi amorosa? Facciamo, però, un passo indietro. Antonino e Belen stanno insieme dal 2020 e sono finiti al centro del gossip dopo aver annunciato di aspettare una bimba (che è nata di recente). Tra loro c'è una differenza d'età che è stata oggetto di inutili critiche da parte del mondo social (Antonino è più piccolo di Belen). Belen, però, la notte scorsa ha pubblicato una frase ad effetto sui social. Eccola: “Usa l’amore come un ponte. Buona notte”. Sono in molti a pensare che questo possa essere un commento non molto velato alla situazione che sta vivendo. Si tratta di un riferimento alla presunta crisi di cui si parla?

"Una roba orribile". L'ultima vergogna contro Belen Rodriguez (e suo figlio): una pioggia di insulti per questa foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.