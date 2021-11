Mauro Icardi, altre corna? Vendetta di Wanda Nara: torna a Milano e... si spoglia. Foto da bollino rosso

Francesco Fredella 03 novembre 2021 a

Chiodo schiaccia chiodo? Un'altra crisi. Tra Mauro Icardi e Wanda Nara, che avevano da poco risolto un periodo molto difficile, sembra essere precipitato tutto all'improvviso. Facciamo chiarezza: i due, super social, erano sull'orlo del divorzio. Wanda avrebbe scoperto le chat segrete di Maurito e China Suarez. Poi il calciatore ha salvato in corner il matrimonio con una lettera d'amore: "I due vissero felici e contenti". Ma ora la Nara vola a Milano dove si immortala in foto osè, che fanno subito il giro della Rete. Una ripicca? Chissà.



Adesso, però, spuntano molte novità: la giornalista argentina Yanina Latorre sgancia l'ennesima bomba su Wanda, che avrebbe scoperto una chat Telegram (che cancella la cronologia) tra Icardi e la Suarez. Sarebbe accaduto di tutto in casa Icardi-Nara. Lei, per uno shooting fotografico, va via da Parigi e torna a Milano. Lui non commenta e sceglie la via del silenzio. La serenità di coppia sembra essere turbata ancora una volta.

Della faccenda Icardi- Nara ne parla anche un programma tv argentino, e una giornalista in studio dice: “Hanno litigato di nuovo e lei è scappata a Milano. In questo momento sono separati. Va tutto male”. Per ora i diretti interessati hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo. Non parla nemmeno la Suarez, che sceglie la via del silenzio. Ma tutta la faccenda infiamma ancora di più il gossip. La lettera di Maurito, oggi al PSG, aveva buttato acqua sul fuoco mettendo fine - definitivamente - ad una crisi senza precedenti nel loro matrimonio. Adesso si va ai supplementari e forse ai rigori.

