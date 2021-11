Belen Rodriguez, "sono ca*** miei": domanda sbagliata, raptus e altra umiliazione per Antonino

11 novembre 2021 a

Una domanda sbagliata scritta sotto l'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto perdere le staffe a Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti secondo le ultime indiscrezioni sarebbe in crisi con il compagno Antonino Spinalbese dal quale ha avuto la figlia Luna Marì. Belen ha messo uno scatto del fratello Jeremias e ha scritto: "Solo chi ha vissuto gli estremi conosce l'equilibrio. Te amo hermano".

Un'immagine che ha provocato la reazione di un follower che le ha scritto: "Chi sarà il prossimo?". E la Rodriguez ha risposto: "Probabilmente sono cavoli miei". Una affermazione che non ha tolto i dubbi sulla difficoltà che sta vivendo in questo momento con Antonino.

La storia con Spinalbese, infatti, sembra arrivata ormai ai titoli di coda. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma tanti piccoli (o grandi) segnali sui social e indiscrezioni sui settimanali e siti di gossip. Belen e Antonino su Instagram e nelle stories da tempo non appaiono più insieme. Si concedono al massimo degli scatti, dolcissimi, con la figlia Luna Marì avuta insieme appena lo scorso luglio. Poi la crisi lampo, con tanto di weekend romantico a Parigi per "ricucire" finito nel peggiore dei modi. Al ritorno in Italia, i beninformati riferiscono che Antonino è stato costretto a trasferirsi e a lasciare la casa della Rodriguez.

