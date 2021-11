Belen Rodriguez si presenta all'evento così: schiaffo a Spinalbese. Foto pazzesche

15 novembre 2021 a

Belen Rodriguez ha trascorso il weekend a Roma senza i figli per presenziare all'inaugurazione di un negozio di gioielli. Eccola quindi mentre elegantissima e sensuale arriva all'evento vestita con un tailleur nero - giacca corta e micro gonna - con bottoni d'oro che mette in risalto le sue bellissime gambe. La showgirl argentina, con i capelli raccolti in una coda di cavallo, indossa poi dei collant neri trasparenti e dei sandali con i tacchi a spillo. Scende dalla macchina e regala ai paparazzi dei sorrisi mostrandosi in tutto il suo splendore. Il tutto mentre Antonino Spinalbese, che è rimasto a Milano con la loro bambina Luna Marì, pubblica uno scatto della figlia e scrive "Provate a dividerci…".

Del resto le voci di una rottura fra loro si fanno sempre più insistenti. I due non si vedono più insieme da molto tempo e anche sui social non appaiono più nelle pose romantiche a cui ci avevano abituati.

Antonino, a Milano, è andato a fare shopping "per comprare cose per la mia bambina”, dice rispondendo a un follower. E a chi gli chiede se sia felice, Spnalbese resta evasivo: "Essendo una persona lunatica, non è facilissimo rispondere sinceramente… Potrei essere felice e tra 5 minuti non esserlo più”.

