Damiano dei Maneskin? Raptus di Belen Rodriguez: "Tutte cazz***", gira una strana voce...

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Damiano David dei Maneskin? Una fake news. Dopo la soffiata di una nota influencer sulla "frequentazione" tra i due, è arrivata subito la smentita del cantante e, solo dopo qualche giorno, quella della showgirl argentina. La Rodriguez, rispondendo a un fan, ha commentato: "Ma no! Siamo amici e li stimo da morire da sempre!". Più schietto lui, che in una storia di Instagram tuonava: "Sto leggendo tante cazz***".

Il gossip ha fatto il giro del web, dove da settimane non si fa che parlare di un ritorno della Rodriguez single. Tra lei e il compagno Antonino Spinalbese sembra esserci parecchia distanza. I due, infatti, non si sono più fotografati insieme e dopo la nascita della figlia Luna Marì sembrano vivere separati. Anche sui social nei vari profili, non c'è traccia della coppia unita. Che si siano davvero lasciati?

Belen e Antonino avevano tentato una riconciliazione con un weekend romantico a Parigi, ma l'esito non è stato quello sperato. Secondo quanto riportato dal portale di gossip Whoopsee, infatti, l'hairstylist milanese "sembra essersi trasferito in una nuova casa, diversa da quella che condivideva con la showgirl argentina". Non solo, perché pochi giorni dopo la fuga d'amore, la Rodriguez ha smesso di seguire sui social il compagno, o ex compagno. Segno che un po' di maretta c'è. Sembrano dunque lontani i tempi in cui la modella, ospite di Verissimo, parlava con grande affetto di Spinalbese: "È gentile e speciale. Ovviamente litighiamo come tutte le coppie. Lui è molto testardo, ha un carattere forte, ma è anche più piccolo di me e alcune cose a cui cerco di dare il giusto peso, per lui sono gravi. Ma è tutto nella norma". E ora chissà cosa dice.

