Belen Rodriguez "arrabbiata": lo sfogo pubblico e la frecciata ad Antonino Spinalbese

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra davvero finita. Per di più la showgirl argentina sembrerebbe arrabbiata. Pare confermarlo un post sibillino in cui pubblica la foto del mare agitato. "Come io ti vedo, forte, ingombrante e irrequieto. La tua sinfonia calma la mia anima" scrive accanto allo scatto in bianco e nero su Instragram.

Ma ad attirare l'attenzione della modella è il commento di un utente che replica: "Anche per me, mi calma e mi rasserena anche quando è arrabbiato", "Sai perché? - controbatte la Rodriguez -. Perché anche il mare a volte è arrabbiato, allora ti senti compresa". Frasi che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Da giorni infatti non si fa che parlare della crisi tra lei e il compagno, padre di Luna Marì.

I due vengono sempre immortalati da soli e c'è chi dice non abitino più insieme. Solo rumors? Intanto, dopo settimane di reciproco silenzio social, Belen ha lasciato un "like" sotto alla foto di Antonino. Nell'immagine si vede il 26enne tenere in braccio la loro figlia. Eppure questo gesto non tranquillizza i fan. Belen, per sua stessa ammissione, ha detto di passare le notti in bianco impegnata con la piccola Luna Marì. Che sia veramente da sola? Chissà, ma al momento non ci sono né conferme né smentite.

