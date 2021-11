Belen Rodriguez coperta solo dalla mano: la foto completamente nuda sfiora la censura

21 novembre 2021 a

Belen Rodriguez completamente nuda. La showgirl argentina si mostra su Instragram coprendosi solo il seno con la mano. A corredo della foto la didascalia: "Giocando con le mie foto". Inutile dire che in pochi minuti il post ha collezionato un gran numero di apprezzamenti tra chi le scrive:" Stupenda" a chi commenta: "C'è può e... lei può". Ma tra le tante risposte c'è anche un utente che dice di vederla alquanto triste.

Lei stessa in un post precedente aveva ammesso di essere "arrabbiata" pubblicando uno scatto del mare agitato. Colpa di Antonino Spinalbese? Una domanda alla quale ancora nessuno sa dare una risposta. Tra i due - e questo è certo - un po' di maretta c'è. Nelle ultime ore però a far tornare la speranza c'è un "mi piace" lasciato dalla modella sul profilo social del compagno che lo vede assieme alla loro figlia Luna Marì.

Un "mi piace" che arriva dopo settimane di silenzio. La coppia infatti non ha più diffuso foto insieme e non si è più scambiata i dolci messaggi che si scambiava a inizio relazione, quando Belen aveva ammesso di aver trovato l'uomo della sua vita. Per un'amica di lei, l'unica ad essersi sbilanciata, non aiuta la differenza di età: lei 36enne, lui 26enne.

