Ballando con le stelle, Arisa e il bacio bollente in diretta: "Vito Coppola? Lo fa solo davanti alle telecamere"

Ha fatto scalpore il bacio passionale che Arisa e il suo maestro Vito Coppola si sono scambiati al termine dell’esibizione messa in scena a Ballando con le stelle, nella puntata andata in onda sabato 20 novembre su Rai1. La cantante è una delle concorrenti più attenzionate di questa edizione: Milly Carlucci e tutto il pubblico sono entusiasti del feeling tra Arisa e il suo ballerino, arrivato a un punto tale da far pensare che possa nascere una storia tra loro.

In tutto ciò l’artista sarà presto fuori con il suo nuovo album, il settimo della sua carriera: si intitola “Ero romantica” e sarà disponibile a partire da venerdì 26 novembre, ovvero dal giorno che precede la nuova esibizione a Ballando con le stelle. A margine della prestazione del suo nuovo disco, Arisa non si è sottratta alle domande sul bacio in diretta con Vito Coppola: “Se son rose fioriranno, ma non penso. Mi bacia solo davanti alle telecamere. E poi è giovane, ha 29 anni, e io in questo momento non riesco a pensare all’amore”.

L’esperienza di Ballando con le stelle le sta però indubbiamente facendo bene, sia a livello artistico che soprattutto individuale: “Io tendo a lasciarmi andare molto, tendo a lati depressivi per cui se non faccio niente mi raso i capelli, ingrasso e voglio scomparire, quindi ho sempre bisogno di esperienze nuove, anche del brivido di un bacio in diretta, per sentirmi viva”.

