Cecilia Rodriguez è "scomparsa", clamoroso: l'appello di Belen ai suoi fan, "aiutatela"

Di nuovo protagoniste dei social le sue sorelle Rodriguez. Cecilia Rodriguez ha qualche problema di visibilità con Instagram. Ad aiutarla però c'è la sorella Belen. La più piccola delle Rodriguez si è infatti lamentata, come accaduto ad altri colleghi influencer, di avere meno copertura sul social.

Sembra sia diventato più complicato comunicare con i suoi follower su Instagram. La showgirl infatti ha lamentato di aver meno copertura sulla piattaforma social, con difficoltà da parte dei fan a visualizzare stories e contenuti e in suo soccorso è arrivata la sorella Belen.

Dalle stories infatti la maggiore di casa Rodriguez, che è anche sua socia in affari con diverse attività nel campo della moda, si è rivolta ai suoi numerosi seguaci. Belen Rodriguez ha chiesto ai fan di attivare le notifiche sull’account di Cecilia per ovviare al problema: "A volte gli algoritmi di Instagram fanno un po’ di casino. Mia sorella ha la pagina bloccatissima, praticamente ci sono tante persone che non possono vedere né i post né le sue Stories, quindi se non volete perdervi i suoi contenuti pazzeschi attivate le notifiche. Adesso vi lascio una foto…". Una sorta di sponsorizzazione familiare che potrebbe fare molto bene alla pagina social di Cecilia.

