Principe William, "prima di Kate Middleton...": relazione segreta, chi è la popstar che gli aveva fatto perdere la testa

11 dicembre 2021 a

a

a

Il principe William e Britney Spears hanno avuto una storia? Secondo il biografo reale Christopher Andersen, sarebbe andata proprio così. Anche se i due avrebbero avuto solo una relazione "cibernetica", ossia virtuale. Ovviamente prima che il duca di Cambridge conoscesse la sua attuale moglie, Kate Middleton. In particolare, Andersen ha raccontato a US Weekly che i due "hanno cercato di stare insieme quando erano giovani".

"Cos'ha regalato a Meghan e cosa a Kate". Voci da Palazzo: così la Regina umilia la Markle a Natale

E non è tutto. Perché sempre secondo l'esperto, William avrebbe avuto un rapporto simile "con Lauren Bush, modella e nipote del presidente Bush". Il giornalista, però, ha spiegato anche che il principe e la star, nonostante fossero in contatto, non sarebbero mai riusciti a incontrarsi: "Potrebbero esserci state conversazioni telefoniche, ma non ricordo che siano mai riusciti a incontrarsi durante quel periodo".

"Ho provato a rianimare quel ragazzo. Ma...". Principe William nel baratro della depressione: la tragedia che lo condanna

In effetti, in un'intervista a ITV del 2002, Spears aveva confermato di aver scambiato delle e-mail con William. Dichiarazione poi ribadita al Frank Skinner Show, dove la cantante ha rivelato che "lui sarebbe dovuto andarla a trovare da qualche parte, ma non ha funzionato". Di recente, invece, William e Kate hanno posato insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis per la tradizionale cartolina di Natale della Royal Family. Una foto dalla quale emerge tutta la posatezza della Middleton, molto diversa da Britney Spears, una donna di tutt'altro carattere.

Cuore, stress e rughe? Il segreto di Kate Middleton: ecco di cosa si ingozza la Duchessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.