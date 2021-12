Kim Kardashian a letto, la figlia la riprende in diretta: roba proibita e intensissima

16 dicembre 2021 a

Kim Kardashian è stata ripresa a tradimento da sua figlia North West, 8 anni. La star da 269 milioni di follower su Instagram però non avrebbe gradito. La bambina, che evidentemente ha la stessa passione per i social della mamma, ha già un suo profilo su Tik Tok, dove la seguono ben 2 milioni di persone. North comunque è piccola e probabilmente non riesce ancora a distinguere cosa è possibile pubblicare e cosa no. Ecco perché quando ha condiviso un live non autorizzato la mamma non ha reagito benissimo.

Il tutto è avvenuto nella loro tenuta a Calabasas in California. Kim l'ha comprata nel 2014 per 20 milioni di dollari insieme all'ex marito Kanye West. E grazie al filmato improvvisato della bimba, è forse la prima volta che gli spazi interni si vedono così bene. Nella diretta, infatti, North ha mostrato la sua camera, il giardino, alcuni quadri di famiglia e infine la madre, mentre era al letto ed era impegnata a parlare al telefono. "Mamma sono live", ha esordito la piccola. Con Kim che subito ha provato a fermarla: "No, fermati, non hai il permesso".

Il video, alla fine, è costato caro alla bambina, che è stata punita e privata temporaneamente di Tik Tok. Uno stop molto breve, però. Visto che North è già tornata online con nuovi video. In uno degli ultimi, molto apprezzato dai suoi seguaci, la piccola mostra la sua collezione di borse. Ereditate ovviamente da mamma Kim.

